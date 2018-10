Le pagelle di Bakayoko: prova del nove fallita. Futuro in bilico

Doveva essere la sua partita, la gara da prova del nove, ma Tiemoue Bakayoko non ha proprio convinto a Gattuso lo ha sostituito dopo appena 45'. Indietro sia tatticamente che fisicamente e se non cambierà in tempi brevi il rischio è che il tecnico rossonero gli faccia trascorrere gran parte della stagione in panchina, per poi fare inevitabilmente ritorno al Chelsea durante la prossima estate.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4

Milannews.it: 4