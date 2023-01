Le pagelle di Bennacer: cervello pensante rossonero, ad un passo dal rinnovo di contratto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Prestazione super di Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan è stato fra i migliori in campo nel match contro la Roma. "Cervello pensante del centrocampo rossonero, nella prima mezz’ora non riesce a salire in cattedra" scrive TMW mentre per la Gazzetta dello Sport: "Comanda, intercetta, è ovunque". "Un’altra di quelle prove dove è difficile trovare qualcosa di negativo. Sposta il gioco a suo piacimento" è invece il commento dei colleghi di Milannews.it.

TuttoMercatoWeb: 6

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Messaggero: 6

Milannews.it: 6,5