Le pagelle di Bennacer: il migliore in campo nel Milan

© foto di DANIELE MASCOLO

Fresco di rinnovo, Ismael Bennacer è tra i pochi a salvarsi del Milan nel pareggio di Lecce. Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Come tutti annaspa nel primo tempo, poi è l'uomo in più. Si può dire che faccia centrocampo da solo, per quante parti sa recitare. Sradica e rilancia. Non sempre preciso, ma con undici Bennacer il Milan vincerebbe". Stesso voto da parte del Corriere dello Sport: "E’ l’unico a non perdere mai l’orientamento anche quando la squadra boccheggia".

Il Corriere della Sera si spinge fino al 7 in pagella: "Conferma una cosa che già sapevamo: senza Tonali, soffre. Ma nella ripresa illumina la rimonta". Tuttosport si limita ad assegnargli la sufficienza: "Il Lecce lo morde e, così, la sua fatica nel liberarsi efficacemente del pallone si traduce in una afasia della manovra rossonera. Quando il ritmo cala, lui riemerge". Infine la valutazione di TMW: "Fresco di rinnovo di contratto, viene sempre sorpassato dalla rapidità degli avversari nel primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti sale in cattedra prendendo le redini del centrocampo".

I VOTI DI BENNACER

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6