Le pagelle di Berardi - Tre assist e un gol a San Siro. Milan, forse era il caso di comprarlo...

Tre assist e un gol: non servirebbe altro per descrivere la giornata da favola dell'attaccante neroverde. Undicesima rete in carriera contro il Milan, la sua vittima preferita, e una presenza all'interno del match in grado di spostare nettamente gli equilibri. Non sorprende quindi la pioggia di 8-8,5 in pagella per Domenico Berardi all'indomani dell'impresa di San Siro, anche se - come scrive La Gazzetta dello Sport - sulla sua prova resta una piccola macchia: "Tre assist, un gol, il bel gesto di devolvere a Laurienté il rigore. Unico neo la sceneggiata sulla spintarella di Krunic". Il Corriere dello Sport ricorda invece come proprio Berardi fosse un obiettivo di mercato dei rossoneri: "Un’iradiddio che si conferma la bestia nerissima del Milan: un altro gol, ora sono 11, e addirittura 3 assist, totale a 7. Forse sarebbe stato il caso di comprarlo…".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8,5

SassuoloNews: 9