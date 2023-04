Le pagelle di Brahim Diaz: illusionista su Rui e Lobotka. Una prova sontuosa

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan travolge il Napoli a domicilio con un poker che non lascia spazio a dubbi. Tra i migliori in campo c'è senza dubbio Brahim Diaz, autore di un gol e di un assist spettacolare. Per la Gazzetta fa "un corso di illusionismo a Mario Rui e Lobotka" in occasione della prima rete di Leao, poi lo definisce "il più cresciuto nel 2023". Secondo il Corriere dello Sport è "fulmineo il giochetto con cui si beve Mario Rui e Lobotka" poi "ci prende gusto, mette a sedere Rui e fa 2-0". Per Tuttosport la sua partita è "una prova sontuosa". MilanNews è quasi estasiato dalla sua prestazione: "Il primo tempo è da fantascienza. La sua posizione manda in tilt il sistema preventivo del Napoli e dai suoi piedi nascono i due gol con cui il Milan va in vantaggio all’intervallo". Infine la valutazione di TMW: "Dal falso nove al finto sette: a destra soltanto in distinta, svaria su quasi tutta la trequarti e mette in crisi il Napoli. Assist per Leao, il 2-0 è tutto suo. E pensare che non era al meglio".