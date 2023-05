Le pagelle di Brahim Diaz - Pollicino fra i giganti. Il gate per Istanbul poteva aprirsi alle 21.11

Fonte: tuttomercatoweb.com

Cambia poco rispetto all'andata dove sembrava Pollicino tra i giganti, con l'aggravante di un'occasione da gol mal sfruttata nei primi minuti. "Il gate per Istanbul apre alle 21.11: gran giocata di Tonali ma Brahim a porta aperta calcia piano. Avesse segnato lì, chissà. Dopo? Si muove ma gioca con l'inchiostro simpatico: non resta nulla. Quando ha una mezza chance in transizione, crossa alto", è l'analisi de La Gazzetta dello Sport accanto al suo 4,5 in pagella per Brahim Diaz. "Quando Tonali sale, lui si abbassa per ricevere palla e puntare la porta. L’Inter deve ricalibrarsi per leggerne i movimenti, provoca qualche brivido, tanto che ha sui piedi la prima palla-gol del match, disinnescata però da Onana", scrive invece in modo meno severo il Corriere dello Sport.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

MilanNews: 5