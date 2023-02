Le pagelle di Brahim Diaz: tuffo artistico e gol, è l'eroe della serata

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il tuffo in porta per il gol è vagamente artistico, ma conta tantissimo. E' questo uno dei commenti - da La Gazzetta dello Sport - su Brahim Diaz, definito l'uomo copertina del Milan nella vittoria contro il Tottenham, che regala a Pioli il successo nell'andata degli ottavi di Champions. Voti alti, altissimi, per il 10 rossonero che il Corriere della Sera definisce "l'eroe di serata". "Lotta su tutti i palloni come se ciascuno fosse quello della vita", sottolinea il Corriere dello Sport. per una volta, insomma, il problema della continuità passa in secondo piano.

I voti

TMW: 6.5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7.5

MilanNews: 7.5