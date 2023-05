Le pagelle di Calabria: portato a scuola sui gol. È spaurito e da capitano è brutto il doppio

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Spaurito... e da un capitano è brutto il doppio". Ci va giù pesantissima La Gazzetta dello Sport con Davide Calabria, terzino del Milan, che merita un 4,5 nella sconfitta per 2-0 contro l'Inter in Champions: "Dzeko per l'1-0 è un biscione che lo avvolge e anestetizza, Dimarco gli crea il secondo davanti, Lautaro lo sposta di fisico in area". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "L'avvio è da incubo. Anche se forse è inevitabile pagare dazio in marcatura su Dzeko. Era il caso di cambiare? Responsabilità tutta sua il ritardo con cui prova a coprire la fuga di Dimarco sul 2-0". Ancora più severo Tuttosport, che gli assegna un 4: "Viene portato a scuola da Dzeko e da Dimarco sui gol. Con un colpo di tacco regala l'unico pericolo del primo tempo, ma l'episodio è un topolino rispetto ai disastri che combina dietro". Bocciatura meno netta quella del Corriere della Sera, che motiva così il 5 all'italiano: "Non benissimo sul gol di Dzeko: si fa spostare troppo facilmente. Il capitano rossonero, cresciuto in Curva Sud, fra gli ultras rossoneri, sognava una notte diversa. Così fa male". Tornano più bassi i giudizi di MilanNews, che lo bacchetta con un 4,5, e di TMW, che dà un 4 a Calabria: "L'emozione gioca brutti scherzi al capitano, nella sua notte più importante da giocatore del Milan. Perde il duello con Dzeko in occasione del gol del vantaggio nerazzurro e va in affanno nell'azione che porta al raddoppio. Prova a rialzarsi, ma gli errori commessi pesano troppo".

I voti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 4,5