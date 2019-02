Le pagelle di Castillejo - Tutti concordi: stesso voto per il man of the match

Tutti concordi nel giudizio a Samu Castillejo: en plein di 7.5 per l'iberico che ieri sera ha giocato la sua miglior partita con la maglia del Milan ed è stato eletto indiscutibilmente come man of the match, entrando su tutte e tre le reti dei rossoneri. "Una risposta importante per una seconda linea come lui" scrive La Gazzetta dello Sport

I VOTI

Tuttomercatoweb: 7.5

MilanNews.it: 7.5

Gazzetta dello Sport: 7.5

Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7.5