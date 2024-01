Le pagelle di Chaka Traoré: la favola continua, settimana storica

vedi letture

Il lunch match di ieri è stato foriero di buone notizie per il Milan, che si mette alle spalle il mal di trasferta e tiene anche inviolata la propria porta con lo 0-3 maturato sul campo dell'Empoli. Partita che difficilmente dimenticherà Chaka Traoré, giovanissimo esterno d'attacco dei rossoneri che ha trovato l'ultimo gol della partita, contestualmente anche il suo primo in Serie A.

"Secondo gol in due partite, ma questo è più bello", scrive della sua partita La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 7 in pagella. Stesso voto per il classe 2004 anche dal Corriere dello Sport, che sottolinea come "la panchina gli salta addosso. Vogliono bene a questo ragazzo che ha talento". Mezzo punto in meno in pagella invece secondo tutti gli altri: per Tuttosport il giudizio è legato esclusivamente alla rete realizzata, MilanNews parla della sua settimana come "storica" (aveva trovato il gol in Coppa Italia contro il Cagliari, anche) mentre il Corriere della Sera scrive che "la favola continua". Chiusura con la domanda retorica posta da noi di TMW: "Gol facile facile? Segnatelo voi, a quell'età e con quella maglia".

LE PAGELLE DI CHAKA TRAORE

Corriere dello Sport: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

TMW: 6,5

MilanNews: 6,5