Le pagelle di Chaka Traorè: una favola da vacanza di Natale. Gol all'esordio, meglio di così...

vedi letture

"Una favola da vacanze di Natale". Inizia così la pagella di Chaka Traorè de La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 6,5 dopo il gol e la vittoria per 4-1 del Milan contro il Cagliari: "La partita è normale, ma gioca titolare a San Siro, fa gol (bravo a rubare il tempo a Obert), esce per far entrare l'amicone Leao. Meglio di così...". Stesso voto per Tuttosport: "All’esordio da titolare, non fa una partita pazzesca, ma va comunque a segno con l’aiutino di Radunovic". Alza la sua valutazione fino al 7 il Corriere dello Sport: "Ci mette un filo di più a trovare i varchi, ma appena si sblocca prende il volo e riesce anche ad andare a segno. Ci sono tanti margini di crescita".

Lo premiano con due 7 anche il Corriere della Sera e MilanNews: "Parte bene nel primo tempo, con delle sgasate interessanti e dei giochi a due con Jimenez non comuni. In avvio di ripresa trova il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan, con una girata centrale forte che rende ancora più negativa la serata di Radunovic". Infine è da 7 per TMW: "Voto forse più alto della sua reale prestazione, ma è giusto premiare un ragazzo di 19 anni in gol a San Siro alla sua prima da titolare. Rete che al di là dell'errore di Radunovic mette in mostra qualità anche spalle alla porta dell'ivoriano".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

MilanNews: 7