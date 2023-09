Le pagelle di Chukwueze: deve prendere coraggio. Alla fine combina poco

Samuel Chukwueze era molto atteso essendo al debutto da titolare con il Milan, ma la sua prova contro il Newcastle non è stata molto positiva. Per La Gazzetta dello Sport è da 5,5: "Un colpo di testa pericoloso, un cross per Leao. Ma con la sua velocità poteva strappare molto di più a un gattone di marmo come Burn. Deve prendere coraggio". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Tanta forza, poco controllo. Scatta ovunque, in verticale e in orizzontale, ha estro e cattiveria, ma stringi stringi combina poco. Deve lavorare ancora". Il Corriere dello Sport è durissimo e gli assegna un 5: "Esordio dal 1' per il nigeriano. La prima chance per sbloccare il match capita a lui, ma schiaccia su Pope. Tatticamente dovrà ancora studiare". In controtendenza Tuttosport, che lo ritiene sufficiente: "Rispetto al declinante Pulisic in versione derby è una boccata di ossigeno. Pur senza stupire con effetti speciali, regala qualche buono spunto". Torna ad essere abbonato al 5,5 visto che è quello il voto che prende pure da MilanNews: "Con è frizzante per almeno mezz’ora dove costruisce pericoli per la difesa ospite. Pope gli respinge un colpo di testa da pochi passi, sfiora un altro gol su cross di Leao, ma la palla gli rimbalza troppo sotto per poter esser ben impattata". Infine è da 5,5 anche per TMW: "Il più atteso del Milan. Troppo timido nel primo tempo, non salta mai l'uomo. Fa più 'casino' nel secondo tempo, peccato che quando sembra essersi svegliato viene sostituito".

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

MilanNews: 5,5