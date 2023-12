Le pagelle di Chukwueze: in "versione Champions" è implacabile, tiene il Milan in Europa

Il gol vittoria contro il Newcastle porta la sua firma. A cinque minuti dal termine del match, Samuel Chukwueze regala un successo che vale almeno il passaggio in Europa League al Milan. "Un arcobaleno magico nella notte inglese - analizza la Gazzetta dello Sport - appena entrato, con l’incoscienza di chi non ha nulla da perdere, tiene il Milan in Europa". "Un gol pochi istanti dopo l’ingresso in campo. Prezioso" Questo il commento di Tuttosport.

"La versione Champions del nigeriano è incredibilmente diversa da quella di campionato - scrive TMW -. Entra e manda la squadra in Europa League".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7