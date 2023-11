Le pagelle di Chukwueze: prestazione deludente. Il Milan si aspetta di più

Il Milan voleva la vittoria contro la Fiorentina e quella è arrivata, ed è la cosa più importante. Qualche nota stonata però c'è, soprattutto nelle prestazioni di alcuni giocatori. Uno di questi è Samuel Chukwueze che è arrivato quest'estate con molte aspettative dal Villarreal ma ancora non sta riuscendo a incidere come vorrebbe e come si aspetterebbe il Milan, complice anche l'infortunio subito il mese scorso. Ieri contro la Fiorentina una prestazione priva di veri squilli e le pagelle lo hanno evidenziato.

La Gazzetta dello Sport scrive: "Movimento sì, molto, ma qui si giocherebbe con i piedi. Tante scelte sbagliate, due transizioni gestite male". Il Corriere dello Sport rincara la dose: "Da lui il Milan si aspetta di più e anche con la Fiorentina non ha convinto. Ci prova di testa a inizio ripresa". Quindi Tuttosport che scrive: "Prestazione deludente: spreca troppo". Questi i voti di Samuel Chukwueze:

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

MilanNews.it - 6

Tuttomercatoweb - 5.5