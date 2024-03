Le pagelle di Chukwueze: primo gol in A, quello che ci voleva per lui e per il Milan

Che sia Verona il punto di partenza della stagione di Samu Chukwueze? Il nigeriano è entrato alla grandissima durante la sfida all'Hellas e un suo sinistro volante ha chiuso il discorso tre punti: "Il suo sinistro al volo è uno dei gesti tecnici più belli di una partita ricca di grandi colpi: che sia l'inizio del suo riscatto in rossonero dopo mesi di abulia?", è l'analisi di TMW. Più sintetica la Gazzetta dello Sport: "Dentro e subito in partita, il 3-1 e un palo sfiorato".

Il Corriere dello Sport pone l'accento sull'importanza del gol del nigeriano, visto che sul 2-1 la sfida poteva diventare antipatica: "Un gol al volo che chiude la partita nel momento di maggior difficoltà del Milan". Tuttosport evidenzia invece la disparita di rendimento tra coppa e campionato: "Dopo la doppietta in Champions arriva la prima rete in A, con un sinistro coraggioso e preciso".

MilanNews invece torna a sottolineare come questo primo gol in Serie A possa essere un nuovo inizio per l'esterno d'attacco ex Villarreal, dopo diversi mesi in cui non ha saputo incidere e ripagare l'investimento estivo fatto per lui dalla società rossonera: "Primo gol in Serie A, bellissimo e pesantissimo. Quello che ci voleva per il Milan e per il nigeriano".

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

MilanNews.it: 7