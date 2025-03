Le pagelle di Conceicao: "È uno specialista di rimonte, ma perché quell'undici iniziale?"

Quando si tocca il fondo si può solo risalire, direbbe qualcuno, e Sergio Conceicao probabilmente il fondo lo ha toccato al 59’, quando il gol di Krstovic ha portato il Lecce avanti sul 2-0 mettendo come non mai in bilico la posizione del tecnico portoghese. Invece i cambi, specialmente quello di Leao, e la doppietta proprio di quel Pulisic con cui sembrava ai ferri cortissimi, lo salvano. “Il Milan comincia molto male, sembra avere poche idee e zero identità per quasi un'ora di gioco. Poi, dopo i cambi, arriva il ribaltone. Qualche dubbio sulle scelte di formazione iniziali: lasciare fuori Leao per mettere Jimenez non ha di certo pagato. Ha comunque il merito di scegliere le sostituzioni giuste”, scrive TuttoMercatoWeb.

Anche La Gazzetta dello Sport si chiede il perché di quell’undici iniziale: “Specialista in rimonte, di sicuro. Milan vivo anche sotto 2-0, pur con poco equilibrio. La vince coi cambi, ma perché non li ha scelti dall’inizio?”. MilanNews parla invece di vittoria folle: “C’erano tutti gli ingredienti per lo psicodramma finale, alla fine la partita la vince con i cambi a dimostrazione che avere qualità in panchina può pagare (ma Leao fuori è sempre una cattiva idea). È una vittoria da folli, perché il Milan è sotto 2-0 senza sapere come visto il predominio del gioco e delle occasioni create. Non ha mai mollato e dopo la baraonda dei giorni scorsi, può respirare anche lui”.

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Milan News: 6