Le pagelle di Conceicao: scelte controverse, trasmette confusione alla squadra

vedi letture

La stagione del Milan sta diventando ogni giorno sempre più deludente. Sembrava essere arrivata la svolta con Sergio Conceicao, ma la Supercoppa vinta poco dopo il suo arrivo appare ormai lontanissima. Dopo l'eliminazione dalla Champions League ecco il ko in campionato contro il Torino, arrivato anche per sue scelte discutibili come la sostituzione di Leao dopo solo un tempo e l'impiego ancora una volta a gara in corso di Fofana.

Per quanto riguarda le valutazioni sull'operato del tecnico portoghese, c'è unanimità di giudizio. Le principali testate sportive sono infatti concordi sul 5. Scrive TMW: "Il secondo schiaffo in una settimana. Non fa più male, ma conferma alcune difficoltà già emerse in Champions League. Certo, gli gira anche male, ma resta qualche dubbio sulle scelte di formazione, i cambi, i vari sistemi di gioco".

Anche Tuttosport non va leggero: "Il suo Milan è lento e impacciato. E con questa classifica il quarto posto diventa assai difficile da arpionare". Ecco poi il giudizio del Corriere dello Sport: "Ripropone la stessa formazione di martedì: non paga, ancora una volta. Il suo Milan è sfortunato negli episodi, lui però non si aiuta con alcune scelte cervellotiche".

Le pagelle di Sergio Conceicao

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Il Corriere della Sera: 5

La Repubblica: 5