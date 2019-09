Non è stato un derby positivo per Andrea Conti. Il terzino rossonero, nelle pagelle dei principali quotidiani italiani, non ha raggiunto in nessun caso la sufficienza. Si va dai 5,5 di Gazzetta e MilanNews ai 5 presi da CorSport, Tuttosport e CorSera fino al 4,5 del QS:

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

QS: 4,5

MilanNews.it: 5,5