Le pagelle di Cutrone: il Milan sulle sue spalle. Stavolta non incide

Patrick Cutrone non è stato tra i migliori del Milan nella trasferta di Siviglia contro il Betis ma non gli si può chiedere sempre di essere decisivo. Non gli arriva granché là davanti e oltre al suo solito sacrificio l'attaccante non ha fatto molto altro. Tanta fatica per il classe 1998 che con il ko di Higuain si è ritrovato ad avere la squadra sulle spalle in Europa.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

QS: 5

Milannews.it: 6