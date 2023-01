Le pagelle di De Ketelaere: parte bene ma poi scompare

Fonte: tuttomercatoweb.com

Era uno dei più attesi in Milan-Torino, se non il più atteso ma Charles De Ketelaere non ha convinto in pieno neanche stavolta. Nel primo tempo è il più pericoloso, colpendo anche un palo, ma sulla distanza "cala a vista d'occhio" come spiega il CorSport. Comunque "finalmente dà segnali di vita", scrive Tuttosport che è assieme al Corriere della Sera il più generoso nella valutazione, arrivando a concedergli la sufficienza. "Un buon inizio ma anche tanti minuti di niente", scrive Gazzetta, mentre anche per MilanNews "si eclissa". Quindi il commento di TMW a corredo del 5,5: "Se non altro qualche occasione riesce a crearla. Poche, ma meglio rispetto a certe uscite viste nel corso della stagione. Meglio nel primo tempo, quasi nullo nella ripresa".

LE PAGELLE DI DE KETELAERE

TuttoMercatoWeb: 5,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

MilanNews: 5,5