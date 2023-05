Le pagelle di De Ketelaere - Sbaglia qualsiasi giocata. Il Charles incoronato è l'altro

MilanNews.it

Charles De Ketelaere tra i peggiori in campo in Milan-Cremonese 1-1. "Troppo facile dare un voto al belga. Sbaglia qualsiasi tipo di giocata e si divora il gol dell'1-0 non riuscendo a scartare Carnesecchi da solo davanti alla porta. Sembra davvero un corpo estraneo al gioco del Milan, trasmette quasi la sensazione che abbia paura di giocare e di provare a fare qualcosa di determinante. Inesistente", si legge su 'Tuttomercatoweb.com'. "Il Charles incoronato è l'altro. CDK sbaglia solo con Carnesecchi e pare sempre impaurito", scrive la 'Gazzetta dello Sport'. Per 'MilanNews' sembra dare minimi segnali di risveglio.

Le pagelle di Charles De Ketelaere

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4.5

Tuttosport: 5

MilanNews: 5.5