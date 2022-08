Le pagelle di De Ketelaere: un gioiello l'assist per Tonali, poi rimane tagliato fuori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda presenza ufficiale con la maglia del Milan per Charles De Ketelaere che, dal 13° minuto del secondo tempo ha rilevato Diaz in mezzo al campo. Questi i giudizi sulle principali testate per il belga. Promosso con un 6.5 dalla Gazzetta dello Sport ("Pronti via, palla in esametri per Tonali") e dal Corriere della Sera ("Un gioiello l'assist per Tonali. Ora deve giocare dall'inizio"). Sufficiente per Tuttosport ("Personalità e colpi ci sono") e per il Corriere dello Sport ("Entra e delizia con un passaggio illuminante per Tonali, poi si perde"). Anche TMW dà 6 alla prestazione di De Ketelaere.