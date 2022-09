Le pagelle di Dest: American Horror Story. Esordio da incubo in Serie A

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sergino Dest è stato l'ultimo acquisto del Milan in estate e ieri è stato protagonista, in negativo, nel ko contro il Napoli dopo essere subentrato dal 1' del secondo tempo. La Gazzetta dello Sport la definisce una "American Horror Story, puntata da 45 minuti" e poi aggiunge che "regala un rigore a Kvara e non trova mai l'uno contro uno a destra". Il Corriere dello Sport scrive che "non capisce proprio come fermare il georgiano tanto che dopo due finte strette va a marcarlo nel modo sbagliato e provoca il rigore". Tuttosport sottolinea: "Perde subito Kvaratskhelia provocando il rigore trasformato da Politano". Il Corriere della Sera conferma: "Entra e provoca il fallo del rigore. Male". MilanNews non è tenero con lo statunitense: "L’esordio a San Siro in Serie A non è dei migliori, per usare un eufemismo. Si fa saltare nettamente da Kvaratskhelia e commette fallo in area, per il rigore che cambia totalmente l’inerzia della gara". Infine la valutazione di TMW: "Gioca la sua prima partita con il Milan, in campionato, provocando il rigore per l'1-0".

I voti

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 4,5