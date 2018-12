Le pagelle di Donnarumma: Gigio decisivo, blinda il quarto posto

Se il Milan non ha visto il Torino avvicinarsi in classifica, fino a -1, il merito è soprattutto di Gianluigi Donnarumma che nel primo tempo ha fermato con due grandi parate prima Iago Falque e poi Andrea Belotti. I rossoneri sono ancora al quarto posto in classifica e si godono il portiere che è stato decisivo. Fenomenale sullo spagnolo, bravissimo sul Gallo, con il tiro che gli è rimbalzato davanti ma che non lo ha sorpreso. Centesima gara consecutiva da titolare in Serie A festeggiata al meglio, con una delle sue migliori prestazioni nel massimo campionato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 7

Milannnews.it: 7,5