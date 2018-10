Le pagelle di Donnarumma: provvidenziale. Buffon è un ricordo

Gianluigi Donnarumma è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Italia in Polonia, la prima partita che ha dato veramente l'impressione che qualcosa stia cambiando, in meglio, in casa azzurra. Provvidenziale su Grosicki, molto bene nelle uscite e periodo no che sembra essere definitivamente alle spalle. La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagelle del day after, spiega come "non soffriamo più per l'addio di Buffon". Il futuro è suo, Mancini può sorridere e la porta ha il suo proprietario, per tanti tanti anni.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5