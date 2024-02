Le pagelle di Gabbia: ma che minestra riscaldata! E' tornato un giocatore rigenerato

Un ritorno in rossonero in grande stile per Matteo Gabbia. Il difensore del Milan ha timbrato ieri allo "Stirpe" dando il via alla rimonta della squadra di Pioli. "No, non è una minestra riscaldata - l’analisi della Gazzetta dello Sport - casomai una focaccia croccante. A tratti sembra quasi che sia lui a sorreggere Kjaer e non il contrario. Il gol come premio". "Autorevole e sempre pronto all’anticipo. Il gol è la ciliegina sulla torta" commenta Tuttosport.

Questo quanto scrive TMW: "Quello tornato da Villarreal è un giocatore rigenerato, certamente con un livello di sicurezza ampiamente superiore. Si fa già apprezzare per un paio di anticipi, ma diventa il salvatore dei rossoneri in una specialità inedita, quella del gol. C'è sempre una prima volta".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7