Le pagelle di Giroud: ancora una volta in doppia cifra, è pronto per la cattedra alla Sorbona

"Lotta contro i difensori giallorossi, che non gli concedono molto nella prima frazione. Utile nelle sponde e quando apre spazi per i compagni di squadra, letale in area alla prima occasione. In doppia cifra in campionato ancora una volta, chiude anche con un pregevole assist". Su TMW abbiamo motivato così il 7 in pagella ad Olivier Giroud nella gara contro la Roma, che l'ha visto segnare e fare assist. "Poco coinvolto, finisce per fare a sportellate con Mancini. Uscito lui, nella ripresa, alla prima palla buona, non perdona. Terzo anno di fila in doppia cifra in campionato. E c’è anche l’assist di tacco per il gol di Theo Hernandez a impreziosire la sua serata", si legge invece sul Corriere dello Sport accanto a un 7,5. "Pronto per la cattedra alla Sorbona. Materia: centravantisimo e gioco di sponda. La sera del tacco: uno per Pulisic, uno per Theo che diventa assist", è la chiosa da 7 de La Gazzetta dello Sport.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

MilanNews: 7,5