Le pagelle di Giroud: è sempre lui l'uomo decisivo

© foto di © DANIELE MASCOLO

Un gol scaccia-crisi quello di Olivier Giroud. L'attaccante francese ha realizzato la rete decisiva del Milan nel successo per 1-0 contro il Torino. "Errori sì, ma la testata alla crisi conta". E' il commento della Gazzetta dello Sport. "E’ ancora lui l’uomo della provvidenza - scrive il Corriere dello Sport -. Sbaglia tanto nel primo poi nella ripresa stacca più in alto di tutti e la butta in gol. Quanto pesa questo gol". Questo invece il commento di TMW: "Nel primo tempo sbaglia tutto: stop, passaggi, occasioni. Inizia la ripresa allo stesso modo, poi tira fuori dal cilindro la frustata del campione. La sua girata è da far vedere ai bambini, il manuale del perfetto gol di testa".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7