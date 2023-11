Le pagelle di Giroud: fallisce un rigore pesante e non si riprende più. Finisce in un tunnel buio

vedi letture

Come sarebbe andata a finire se Olivier Giroud non avesse sbagliato il rigore? Non lo sapremo mai, ma sicuramente la partita avrebbe preso un'altra piega. Per questo, e non solo, i giudizi oggi non sono teneri con il francese, a partire da La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 4,5 dopo il 3-1 del Borussia Dortmund contro il Milan: "Gli insoliti sospetti, lato B. Il penalty fallito è pesante e pare condizionarlo. Non si riprende mai, gira di testa da angolo (centrale), ma non è mai pericoloso". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Dal dischetto fallisce e si dispera. L’errore lo condiziona fortemente per il resto della partita". Per Tuttosport "il rigore fallito dopo 5 minuti lo anestetizza", motivo per cui merita un 4: "Rimbalza contro Hummels per tutta la gara".

Anche il Corriere della Sera non fa sconti e l'ex Arsenal riceve un altro 4,5: "Dopo il rigore, calciato onestamente male, con un tiretto leggibile, insomma non da lui, finisce come in un tunnel buio. Non si riprende più". Il voto "migliore", si fa per dire, è il 5 di MilanNews: "Calcia malamente il rigore che poteva cambiare la partita e, contrariamente a quello che ci si aspetterebbe da uno come lui, va giù di testa sparendo dalla gara per tutto il resto del primo tempo, con Pioli che prova a dargli coraggio". Infine è da 4 per TMW: "La cosa positiva delle due giornate di squalifica rimediate in Serie A era quella di trovare il campione 37enne fresco per i decisivi impegni di Champions. Invece calcia male un rigore dopo 7' e si deprime. Prestazione tra le peggiori, se non la peggiore, del suo periodo al Milan".

I voti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5

MilanNews: 5