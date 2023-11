Le pagelle di Giroud: un campione che sicuramente non ha 37 anni. Lievita su Skriniar

Olivier Giroud, l'uomo dei gol pesanti. L'attaccante rossonero è ancora una volta decisivo nel match vinto per 2-1 dal Milan contro il PSG e viene esaltato da tutti, a cominciare da La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 7,5: "Un campione: sente la grande partita e allora lievita su Skriniar, neanche ci fosse il derby. Il resto? Protegge palla, omaggia sponde, gioca per gli altri". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Vive la France. Lui, francese di provincia, che stende i francesi della capitale. 37 anni e non sentirli". Il Corriere dello Sport ironizza sulla sua età premiandolo con un 8: "Ma quanti anni ha Olivier? Di sicuro non 37. Segna il gol decisivo e, con quella sberla in diagonale, crea le premesse per la rete di Leao. È potente, è grintoso ed è tecnico. Serata straordinaria per un francese contro la squadra della sua capitale".

Per Tuttosport invece è "solo" da 7: "Duello senza esclusione di colpi con Skriniar, da una suo tiro nasce l'1-1. E nel secondo tempo la specialità della casa, con un colpo di testa in sospensione". MilanNews sottolinea invece come, dopo il famoso derby dello Scudetto, vinca ancora il duello con Skriniar e sia dunque da 7,5: "Si ripropone la sfida con lo slovacco e dopo essersi girato, cambiando porta, questa vola si è elevato per andare a schiacciare con forza, rabbia e voglia il cross perfetto di Theo Hernandez per il gol che regala la vittoria al Milan. Ma dentro la sua partita ci sono tante cose fatte tra il bene e il benissimo". Infine è da 7,5 per TMW: "È un animale da big match, lo ha dimostrato per l'ennesima volta con un'incornata da grande centravanti. Nelle gare decisive lui c'è sempre, è successo anche contro il PSG ricordando a Mbappe che il miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale francese è lui".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

MilanNews: 7,5