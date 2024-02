Le pagelle di Giroud: un gol e un assist, è un trascinatore. Sarà dura dirsi addio

Un gol e un assist per Olivier Giroud nella serata di Frosinone. L'attaccante del Milan è stato molto importante nel successo dello "Stirpe". "Un gran gol di testa - scrive la Gazzetta dello Sport - l’assist per il 2-2 di Gabbia. La torre Giroud tiene su il Milan, ovunque e comunque. Sarà dura dirsi addio". "Un gol e un assist, è lui il migliore in campo" analizza l'edizione odierna di Tuttosport.

Questo il commento di TMW: "Di testa è una sentenza e alla sua classe ed esperienza il Milan si aggrappa. Incornata vincente per il gol del vantaggio, sponda decisiva per il pari in una partita che stava sfuggendo di mano".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7,5