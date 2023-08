Le pagelle di Giroud, una regola: "quando conta, fa gol"

vedi letture

Olivier Giroud fa 37 anni tra poco più di un mese ma lui non lo sa e continua a segnare. Ieri primo gol della stagione per il bomber francese e primo gol del campionato del Milan, a cui ha fatto seguire l'assist prezioso per il gol di Pulisic. La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle (7) lo elogia così: "La sua regola: quando conta, fa gol. In più l'assist e il lavoro da gran maestro". Stesso voto anche sul Corriere dello Sport: "Tocchi di prima preziosi". Tuttosport invece, un po' sorprendentemente, gli dà la sufficienza (6) e giudica così "Prima palla giocabile e primo gol in campionato. Poco altro", forse dimenticandosi dell'assist e delle tante sponde deliziose.

TUTTI I VOTI

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 7

MilanNews.it: 7.5

Tuttomercatoweb: 7.5