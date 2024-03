Le pagelle di Hernandez: un razzo con la palla al piede, devastante

"Un razzo con la palla al piede: Serdar spende il giallo per fermarlo dopo sei minuti. Il gol del vantaggio merita un discorso a parte: non viene premiata la tecnica o l'atletismo, ma la tenacia. Vince il primo rimpallo, vince il secondo e davanti a Montipò resta freddo: non è da tutti". Theo Hernandez è stato uno dei grandi protagonisti del successo del Milan al Bentegodi di Verona e per tutti i media nazionali è il migliore in campo della contesa. La Gazzetta lo giudica così: "Devastanti la discesa del gol palla al piede dalla mediana e un altro paio di incursioni inarrestabili. Quando è così fa paura".

Il Corriere dello Sport suona le stesse note: "Quando strappa non gli stanno dietro. Il gol è potenza e perseveranza, ma l’esultanza gli costa un cartellino da diffidato: niente Fiorentina alla ripresa", mentre Tuttosport evidenzia il giallo che gli costerà la Fiorentina: Primo tempo da incursore puro, ogni iniziativa gettava nel panico la difesa gialloblù. Determinato e fortunato nella discesa che porta all'1-0, provocatorio nel festeggiamento che gli costa il giallo, con squalifica contro la Fiorentina".

MilanNews evidenzia come a sinistra il Verona abbia sofferto per tutta la gara: "Più che Leão, è il francese la vera minaccia per i veronesi. Che spendono un giallo dopo sei minuti per fermarlo. È in palla e i suoi strappi creano sempre occasioni, alla fine decide di fare da solo e segna un gol "alla Théo Hernandez". Peccato per l'immediata e ingiustificata ammonizione che Mariani gli rifila. Salterà la difficile trasferta di Firenze".

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

MilanNews.it: 7