Le pagelle di Higuain: notte da suicidio, sesto rigore sbagliato

Gonzalo Higuain è stato uno dei grandi protagonisti della serata di ieri, ma in negativo: strappa il pallone dalle mani di Kessié per battere il rigore dell'1-1 ma lo sbaglia, il sesto su 18 calciati in Italia. Conclude in bellezza con l'espulsione che potrebbe costargli anche tre turni di stop, non certo una buona notizia per Gattuso. Di seguito i giudizi della stampa dopo Juventus-Milan:

Gazzetta dello Sport: voto 4,5

Corriere della Sera: voto 4

Corriere dello Sport: voto 4

Tuttosport: voto 4

TuttoMercatoWeb.com: voto 4

MilanNews.it: voto 4