Le pagelle di Higuain: smania per il gol. Egoista due volte

Gonzalo Higuain non sta certo attraversando uno dei suoi migliori momenti da quando gioca in Serie A. Prima il rogore fallito e l'espulsione rimediata nella sfida contro la Juventus, poi le due giornate di squalifica e infine la gara di ieri, dove ha peccato di egoismo in almeno due occasioni, impedendo al Milan di poter vincere la sfida contro il Torino. La smania di tornare al gol lo ha tradito e già a partire da martedì prossimo contro il Bologna dovrà cercare di essere nuovamente decisivo con le sue reti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

QS: 5

Milannews.it: 5,5