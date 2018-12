Le pagelle di Higuain: sprofondo rosso(nero)

Chissà cosa succede a Gonzalo Higuain. Centravanti moderno, quasi inarrestabile, nelle sue stagioni fra Napoli e Juventus. Ora pacco, neanche troppo regalo, nel Santo Stefano del calcio italiano. TMW gli dà 5, con motivazione: "Continua il momento negativo per l'argentino. Fa tanto movimento e lavoro per la squadra, ma manca proprio nel momento in cui dovrebbe fare la differenza. L'errore nel finale è senza spiegazioni". A secco da 59 giorni e con il mercato che si avvicina, chissà che non possa cambiare (un'altra volta?) maglia. E stavolta anche campionato.

Tuttosport : 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoMercatoWeb.com: 5

Milannews.it: 5