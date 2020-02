Le pagelle di Ibra: il migliore in campo, andrebbe clonato

Non è bastato per vincere, ma nel derby Zlatan Ibrahimovic è stato mostruoso: anche da fermo, abbiamo scritto su TMW, l'unico a determinare qualcosa per il Milan. Lo svedese è stato giudicato il migliore dei rossoneri nella stracittadina persa ieri sera contro l'Inter. In diversi casi, il migliore in campo in assoluto. Per esempio, sulle pagine di Tuttosport (voto 7,5): "Perde, ma è il migliore in campo. Come il 14 novembre 2010 segna ed esulta in faccia alla Nord. Andrebbe clonato". Stesso voto in pagella anche per il Corriere dello Sport, che spiega: "Il Milan è suo, ma non il derby". "Leader tecnico e spirituale - scrive la Gazzetta, voto 7 - può permettersi le pose ieratiche e riflessive del guru, per innalzarsi all’improvviso". Un divino satanasso, chiosa il Corriere della Sera, ma stavolta non basta.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 7,5