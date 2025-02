Le pagelle di Joao Felix: non si vede, non si sente. Spaesato, lo scansano anche i suoi

Brillare in questo Milan è molto, molto complicato. La sconfitta per 2-1 contro il Bologna è solo una delle partite sbagliate dal nuovo acquisto Joao Felix, a cui La Gazzetta dello Sport assegna un 4,5: "Alla sesta di fila da titolare, cerca la giocata o la verticalizzazione senza trovarla. Sulla trequarti non incide come dovrebbe e gli errori sono davvero troppi. Sostituito dopo un'ora". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Il peggiore in campo. Non si vede, non si sente. Mai una giocata, lo scansano anche i suoi". Mezzo punto in più per il Corriere dello Sport: "Non brilla, dai suoi piedi non nascono mai pericoli per gli avversari". Stesso voto per Tuttosport: "Spaesato: fatica a trovare la giusta posizione. Colleziona pure errori di palleggio".

Il 4 di MilanNews non ammette repliche: "In campo contro pronostico, vaga alla ricerca di spazio e del pallone. Leao, con una delle poche giocate del Milan nel primo tempo, gli spalanca il corridoio per andare verso Skorupski, ma lui alla minima tirata di maglia si ferma. Poteva cercare di resistere. Anche nei 15’ del secondo tempo, non fa niente". Infine è da 5 per TMW: "Quando tocca il pallone si vede il talento, ma gli manca un po' di cattiveria. Soffre la fisicità del Bologna, l'avere sempre l'uomo addosso e non riesce mai a liberarsi in una posizione comoda. Fantasma".