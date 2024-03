Le pagelle di Jovic: bravo sul gol di Pulisic, per il resto è poco o niente

Prestazione da dimenticare per Luka Jovic nel match contro l'Empoli. L'attaccante del Milan, a parte in occasione della rete di Pulisic, si è visto davvero poco. "Una cosa da ricordare - scrive la Gazzetta dello Sport - il movimento per aprire la difesa quando Pulisic tira. Il resto è poco o niente. E la media gol si abbassa". Questa l'analisi di Tuttosport: "Ci si accorge della sua presenza in campo solo al momento del cambio".

"Settantadue minuti e spiccioli di dieta offensiva - il commento di TMW - l'unica situazione in cui si rende davvero utile è aprendo spazi sul gol di Pulisic".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Milannews.it: 4,5