Le pagelle di Jovic: entra e segna "alla Massaro". Fa gol essenziali, e sono cinque

Quinto gol in campionato per Luka Jovic. L'attaccante del Milan è stato decisivo nella serata di Frosinone consegnando i tre punti alla squadra di Stefano Pioli. "E sono cinque le reti di Jovic in campionato - commenta la Gazzetta dello Sport -. Fa gol essenziali, non si perde in ghirigori. Si è ritagliato un ruolo da risolutore di problemi: meriterebbe di più". "Entra e segna il gol da tre punti in una serata difficile per i suoi" scrive Tuttosport.

Questa l'analisi di TMW: "Entra, segna, vince. Sembra di rivedere Daniele Massaro negli anni di Fabio Capello. Provvidenza".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7