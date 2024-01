Le pagelle di Jovic: lasciate Guirassy a Stoccarda. Pioli spera non si fermi più

vedi letture

Luka Jovic è un po' l'uomo del momento in casa Milan, soprattutto dopo la doppietta contro il Cagliari nel 4-1 in Coppa Italia. Il serbo è da 7,5 per La Gazzetta dello Sport: "Spreca la prima palla gol, poi ne fa due e il primo, con lo stop dietro Hatzidiakos, era difficile. Messaggio al mercato: lasciate Guirassy a Stoccarda, ci penso io". Stesso voto per Tuttosport: "La sua candidatura a vice Giroud inizia a essere molto credibile, perché sbaglia la prima occasione, ma poi cala la doppietta". È addirittura da 8 invece per il Corriere dello Sport: "Crea il primo pericolo della serata e poi quando c’è da fare gol non sbaglia, ringraziando Theo Hernandez per i rifornimenti. Pioli spera che non si fermi più, anche in campionato".

L'ex Fiorentina merita un 7,5 per il Corriere della Sera e per MilanNews: "Pronti, via e si divora la palla illuminante di Adli che aveva tagliato in due il Cagliari. Si rifà alla seconda occasione, paradossalmente facendo la giocata più difficile: scatto con i tempi giusti, controllo aereo e sinistro a battere Radunovic. Suo anche il raddoppio, con mezza quaglia di Radunovic, a premiare la discesa speciale di Theo Hernandez sulla corsia di sinistra". Infine è da 7,5 per TMW: "Da quando si è sbloccato è un altro giocatore, una degna alternativa a Giroud. Dà il meglio di sé con una prima punta vicino ma contro il Cagliari dimostra di sapersela cavare anche come unico terminale. Due gol segnati, notevole il primo per abilità tecniche. La sua performance è un chiaro segnale per il mercato: se servono rinforzi è meglio cercarli in altri ruoli".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 7,5