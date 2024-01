Le pagelle di Jovic: partita anonima e insufficiente, fuori contesto

Ancora una prova anonima per Luka Jovic. Nel match di Coppa Italia contro l'Atalanta, l'attaccante del Milan non ha lasciato il segno. "Fuori contesto come Sinatra che fa trap - scrive la Gazzetta dello Sport - 90 minuti da centravanti, mai una palla in area. Finisce che si fa notare per le sponde: una buona per Loftus-Cheek, altre fuori misura. E quella per Reijnders…". "A proposito di sofferenza: stavolta la partita del serbo è anonima e insufficiente" è il commento di Tuttosport.

Questa l'analisi di TMW: "Partita difficile, la marcatura asfissiante dei centrali gli crea molti problemi e commette qualche errore tecnico di troppo. Nemmeno l'ingresso di Giroud lo rivitalizza".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Milannews.it: 5