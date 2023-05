Le pagelle di Kalulu - Ci sono due 4. Combina la frittata e abbatte anche Thiaw

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Perde Okereke nell’occasione del gol e poi combina la frittata stendendo Thiaw liberando la strada all’attaccante della Cremonese". Così il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola commenta la prestazione di Pierre Kalulu, peggiore in campo in Milan-Cremonese 1-1. Anche 'MilanNews' dà al difensore francese lo stesso voto: "Una partita di grande serenità, che poi butta alle ortiche abbattendo Thiaw consentendo così a Okereke di poter calciare senza problemi verso la porta di Maignan per il gol del vantaggio ospite. In fase di downgrade evidente"."L'autoscontro su Thiaw nell'azione del gol di Okereke è il manifesto della serata", scrive la 'Gazzetta dello Sport.

Le pagelle di Pierre Kalulu

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4.5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

MilanNews: 4