Le pagelle di Kalulu: tuttofare, sblocca il match segnando un gol da bomber vero

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

12 marzo scorso. Tanto è trascorso dall'ultimo gol di Pierre Kalulu. Il difensore rossonero ha sbloccato il match contro la Roma superando Rui Patricio. "Per segnare indossa la maschera di Giroud" scrive Tuttosport. Questo invece il commento del Corriere della Sera: "Pierino tuttofare segna un gol da bomber vero". "Partita fatta molto bene fino a quando si fa sfilare davanti Abraham per il gol del pareggio della Roma" è invece il commento di Milannews.it. "Abile a staccarsi dalla marcatura - riporta TMW - piuttosto leggera, di Ibanez sul calcio d’angolo, per il resto deve anche ringraziare l’incertezza di Rui Patricio se il pallone rotola in rete".

TuttoMercatoWeb: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Il Messaggero: 6,5

Milannews.it: 6,5