Le pagelle di Leao: "A volte vagamente irritante, ma se accelera è illegale"

vedi letture

Rafael Leao è stato forse il migliore in campo ieri del Milan: si è acceso magari a intermittenza ma è stato assolutamente il giocatore più pericoloso tra i rossoneri. Eppure Tuttosport gli dà l'insufficienza, 5.5: "Quando parte, si sa, fa male ed è difficile da fermare; le migliori occasioni rossonere nascono dalle sue invenzioni. Peccato però che per lunghi tratti della partita si assenti". Ben diverso è il giudizio della Gazzetta dello Sport (7): "Ok, a volte è vagamente irritante ma se accelera è illegale. Prende due gialli e crea cinque occasioni. Il Milan in avanti... è lui". Il Corriere dello Sport rimane della stessa opinione (7): "Si accende ad intermittenza, ma quando indossa i monopattini è complicato fermarlo. Nel finale di primo tempo mette in affanno la difesa del Borussia, nella ripresa è sempre il più pericoloso".

LE PAGELLE DI LEAO

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 5.5

Tuttomercatoweb.com: 6

MilanNews.it: 6.5