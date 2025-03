Le pagelle di Leao: alterna buone cose a momenti di buio, suo l'assist per Chukwueze

Un assist e qualche buono spunto. La prestazione di Rafael Leao si è può sintetizzare così. Contro la Lazio l'attaccante del Milan ha cercato di lasciare il segno servendo a Chukwueze la palla dell'1-1 momentaneo. "Conceiçao gli chiede di partire largo e lui non gradisce - riporta la Gazzetta dello Sport -. Imbuca per Reijnders, accelera e carezza la sfera. Come al solito, con lunghe pause. Suo l’assist del pari". Per Tuttosport invece la sua gara non è sufficiente: "Conceiçao gli chiede di tenere l’esterno, lui ci riesce così così e serve l'assist per Chukwueze".

Stesso discorso per il Corriere dello Sport: "Dovrebbe prendersi la squadra sulle spalle, invece troppe volte si accontenta della giocata più scontata. Il cross per Chukwuez è troppo poco. Litiga con il pubblico". Per TMW invece il portoghese è tra i migliori in campo: "L'unico a combinare qualcosa di interessante là davanti. Con i suoi guizzi, con il dribbling, soprattutto con l'assist per l'1-1 di Chuckwueze. Tra i migliori". Questo il commento di Milannews.it: "Qualcosa qua e là dentro la partita, soprattutto con delle sgasate che sembrano aprire qualche spiraglio, salvo poi ritrovare il buio creativo davanti a sé. Da uno dei suoi canonici cross panoramici, arriva l’assist per il gol del pareggio di Chukwueze".

Le pagelle di Rafael Leao

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Milannews.it: 6