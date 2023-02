Le pagelle di Leao: ancora lontano dal vero Rafa

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ancora una prova negativa per Rafael Leao. L'attaccante portoghese non riesce a tornare ai livelli del passato e anche contro il Torino ha raccolto votazioni negative dai colleghi. "Rafa chiuso da Djidji - scrive la Gazzetta dello Sport -. Rafa ciondolante. Rafa fermato da Adopo. Rafa che davanti a Milinkovic gli tira addosso. Mah, ancora nel tunnel". Per il Corriere della Sera invece la prestazione è più che positiva: "Pure lui alza intensità e concentrazione nella ripresa". Voto negativo invece per il Corriere dello Sport: "Gioca molto più vicino alla punta ma è sempre in velocità che riesce a sprigionare la sua vera qualità. E infatti a inizio secondo tempo si trova ad un passo dal portiere granata ma non concretizza". "Ritrova sprazzi e spazi - scrive Milannews.it - ma non arriva alla sufficienza, seppur appaia più vivo rispetto alle ultime settimane".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

Milannews.it: 5,5