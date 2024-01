Le pagelle di Leao: ancora non segna e in area combina poco, ma ha un grosso merito

Osservato speciale dei friulani riescono a contenerlo, raddoppiando o mettendo anche tre uomini. Rafael Leao soffre, non riesce (ancora una volta) a tirare in porta ma ha innegabilmente il merito di avviare entrambe le azioni che hanno portato ai due gol. Voto 6,5 per noi di TMW, così come per La Gazzetta dello Sport: "Il pallone da cui nasce il gol di Jovic è speciale, come un verticale per Giroud e un paio di accelerazione. Un difetto? In area combina poco".

Mezzo punto in meno da parte del Corriere dello Sport: "L’imbeccata per Giroud è intelligente, poi partecipa all’azione del vantaggio milanista ed entra anche nelle azioni più pericolose del Milan". Si allinea il Corriere della Sera: "Fa una cosa buona, una sola: il lancio che innesca la rete del pareggio". Si spinge in alto invece Tuttosport, che valuta il portoghese con un 7: "La premiata ditta “i Th-eao”, ovvero quella che mette in piedi sulla sinistra dello schieramento milanista con Theo, funziona sempre meravigliosamente bene".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

MilanNews.it: 6