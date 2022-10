Le pagelle di Leao: colpisce due legni. San Siro lo applaude per un grande intervento difensivo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Altra grande prova di Rafael Leao. Nonostante contro la Juventus non siano arrivati né gol né assist, il portoghese si è comunque reso pericolo in più occasioni, colpendo due pali: il primo con una deviazione in area su sviluppo di corner, il secondo con una sassata fa fuori area. La Gazzetta aggiunge un particolare alla sua prestazione: "Dà anche una mano in ripiegamento". Anche Tuttosport sottolinea come San Siro abbia applaudito alla giocata difendiva del portoghese.

MilanNews.it: 7,5

Gazzetta: 7

Tuttosport: 7

CorSport: 7

CorSera: 7