Le pagelle di Leao: come decidere senza gol. Spreca, si attiva qua e là, ma i suoi picchi sono da Everest

Non ha segnato, ma per tutti Rafael Leao è stato il migliore nel 4-2 del Milan sullo Slavia Praga in Europa League. Giocate e assist per i compagni, il portoghese è sempre l'uomo che fa la differenza. Ritorno in programma il 14 marzo alle 18,45 ma intanto la squadra di Pioli si è portata avanti anche grazie al suo fuoriclasse. 7,5 per TMW: "Il Milan sblocca la partita quando s'accende il portoghese. A volte è troppo fuori dal gioco, ma il primo e il quarto gol del Milan arrivano grazie a due invenzioni del suo fuoriclasse".

Più basso il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che comunque vede una partita decisiva: "Tesina: come decidere un ottavo senza gol. Spreca, si attiva qua e là, ma i suoi picchi sono da Everest". 7 per il Corriere dello Sport: "Comincia in sordina, quasi svogliato, poi s’accende e pesca il jolly per il vantaggio di Giroud. Nella ripresa inventa per il 4-2 di Pulisic". E anche per Tuttosport: "Per oltre mezz’ora è assente dal gioco, ma appena gli arriva il pallone fa l’assist per Giroud e quando si accende di nuovo fa un’azione pazzesca per il poker finale".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

MilanNews: 6,5